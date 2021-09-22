Yeşilçam yıldızı Emel Sayın’dan yıllar sonra gelen Tarık Akan itirafı! ‘O her zaman aklımda’ dedi eski aşkı hakkında bakın neler söyledi
Yeşilçam yıldızı Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen Tarık Akan itirafı! 'O her zaman aklımda' dedi... Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezi çıkışı kameralara yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sayın, 16 Eylül 2016 tarihinde vefat eden eski aşkı Tarık Akan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emel Sayın bakın dört yıl boyunca aşk yaşadığı Tarık Akan hakkında neler söyledi...
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geride bıraktığımız gün Etiler'de bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere takıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, alışveriş merkezinde manejeri ile toplantı yaptığını söyledi.
Emel Sayın, 16 Eylül 2016 tarihinde vefat eden eski aşkı Tarık Akan ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tarık Akan'ın beşinci ölüm yıl dönümünü nedeniyle duygu ve düşüncelerini ifade eden Sayın, "Tarık'ı kaybettiğime halen inanamıyorum. Yeri kolay kolay dolmayacak bir isim. O her zaman aklımda. Onu hiç unutmayacağım" şeklinde konuştu.
Tarık Akan'ı kaybetmenin kendisine çok zor geldiğini itiraf eden sanatçı, "Tarık ile apayrı bir durumdu bizimkisi. Bir duygusal bağ vardı. Tarık'ı kaybetmek çok zor geldi bana" dedi.