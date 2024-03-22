Bahar Öztan kimdir? Neden öldü? Hastalığı neydi?

Bahar Öztan üç kez kanseri yenmesine rağmen, geçtiğimiz aylarda tekrar tedavi görmeye başlamıştı. Ancak bugün gelen acı haberle, Bahar Öztan'ın yaşam mücadelesi son buldu.

BAHAR ÖZTAN HASTALIĞI NEYDİ?

Bahar Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı:

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."

BAHAR ÖZTAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bahar Öztan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün acı haber geldi.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.

Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.

1972 yılında Osman Seden imzayı Mahkum filmi ile sinemaya adım attı. Ama onu bir anda yıldız haline getiren 1980 yılında onadığı Şaşkın Milyoner oldu. Ondan sonra da kariyerinde hızla yükseldi. Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.

Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı. 2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre Miami'de yaşadı. Altı yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçti. Ama sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.

BAHAR ÖZTAN FİLMLERİ

1977: Çırılçıplak

1979: Şaşkın Milyoner

1980: Sönmüş Ocak

1981: Kanlı Nigar

1982: Ağlayan Gülmedi mi?

1982: Bizim Mahalle

1982: Doktor Civanım

1982: Dört Yanım Cehennem

1982: Kırmızı Kelebek

1982: Sevenler Ölmez

1983: Aptal Kahraman

1983: Bedel

1983: Dostlar Sağolsun

1983: Futboliye

1983: Gül Ağacı

1983: İkimiz de Sevdik

1983: Küçük Ağa

1983: Yıldızlar da Kayar

1984: Darbe

1984: Deli Fişek

1984: Ortadirek Şaban

1985: Bin Defa Ölürüm

1985: Bu Ne Sevgi

1985: Domdom Kurşunu

1985: Fakir Milyoner

1985: Kanun Adamı

1985: Kaplanlar

1985: Mahkûm

1985: Melek Yüzlüm

1986: Ağlama

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Ava Giden Avlanır

1986: Hasretim

1986: Manyak

1986: Mazideki Kadın