Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...
Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayeleri birbirine çok benziyor. Çukur dizisindeki oyunculuğuyla ekranlarda fırtına gibi esen Aras Bulut İynemli hakkında her şey merak ediliyor. Anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen hayranları, güzel oyuncunun nasıl meşhur olduğunu, şöhret basamaklarını nasıl tırmandığını sorguluyor. İşte 32 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli'nin birbirine çok benzeyen meşhur olma hikayeleri...
29.01.2019 14:37 - Son Güncelleme: 29.01.2019 14:51
Kıvanç Tatlıtuğ
Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.
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