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Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...

Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayeleri birbirine çok benziyor. Çukur dizisindeki oyunculuğuyla ekranlarda fırtına gibi esen Aras Bulut İynemli hakkında her şey merak ediliyor. Anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen hayranları, güzel oyuncunun nasıl meşhur olduğunu, şöhret basamaklarını nasıl tırmandığını sorguluyor. İşte 32 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 29 yaşındaki Aras Bulut İynemli'nin birbirine çok benzeyen meşhur olma hikayeleri...

29.01.2019 14:37 - Son Güncelleme: 29.01.2019 14:51
Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...

Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen, ekranların sevilen iki yüzü... Peki, ama yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile güzel anne Fahriye Evcen nasıl meşhur oldu? İşte ekranların sevilen yüzlerinin meşhur olma hikayeleri...

Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...

Kıvanç Tatlıtuğ

Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.

Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...

Tülin Şahin

Tülin Şahin, keşfedildiğinde henüz 14 yaşındayken Danimarka'da gittiği hamburgercide ünlü bir fotoğrafçı onun tek kare bir fotoğrafını çekip modellik yarışmasına gönderdi ve hayatı bir anda değişti.

Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...

Sibel Can

Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.

Aras Bulut İynemli ile Fahriye Evcen hakkındaki şaşırtan gerçek! Aras Bulut İynemli ve Fahriye Evcen aslında...

Natalie Portman

Natalie Portman, 11 yaşındaydı ve pizzasını yiyordu. Portman model olmak istemediğini ama oyuncu olabileceğini söyledi. Oyunculuk üzerine biraz çalışma yaptıktan sonra 1993 yılında Mathilda Lando (Léon) karakteri için seçmelere katıldı ve rolü kazandı.

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