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Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerinde sevenlerini ihmal etmeyen güzel oyuncu, bu kez de balkonda güneşlenirken çekildiği fotoğrafla hayranlarının karşısına çıktı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nu görenler yaşını merak etti. İşte yıllar içindeki değişimi ile kendine hayran bırakmaya devam eden Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı ve ünlülerin yaşları...

02.12.2020 11:36 - Son Güncelleme: 02.12.2020 11:55
Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

"EN GÜZEL GÜLEN KADIN!"

"Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekemeye devam ediyor. Uzun bir süredir kameralardan uzak hayat süren usta oyuncu, güzelliğiyle genç kızlara meydan okumaya devam ediyor.

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Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

"BALKONDA BİRAZ GÜNEŞLENME"
Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı. Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına; ''Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle'' notunu düştü.

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

Fotoğraflarında yorum yapılmasını engelleyen Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte güzelliğinden hiçbir şey eksilmeyen Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu ve ünlülerin yaşları...

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

ESRA EROL

12 Mayıs 1982

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

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