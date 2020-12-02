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Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerinde sevenlerini ihmal etmeyen güzel oyuncu, bu kez de balkonda güneşlenirken çekildiği fotoğrafla hayranlarının karşısına çıktı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nu görenler yaşını merak etti. İşte yıllar içindeki değişimi ile kendine hayran bırakmaya devam eden Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı ve ünlülerin yaşları...

02.12.2020 11:36 - Son Güncelleme: 02.12.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





