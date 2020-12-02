Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'dan balkonda güneşlenme pozu! Yaşına duyan inanamıyor...
Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Karantina günlerinde sevenlerini ihmal etmeyen güzel oyuncu, bu kez de balkonda güneşlenirken çekildiği fotoğrafla hayranlarının karşısına çıktı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nu görenler yaşını merak etti. İşte yıllar içindeki değişimi ile kendine hayran bırakmaya devam eden Gülşen Bubikoğlu'nun yaşı ve ünlülerin yaşları...
"BALKONDA BİRAZ GÜNEŞLENME"
Yeşilçam'ın sevilen ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı. Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına; ''Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle'' notunu düştü.