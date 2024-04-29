Koca delikanlı oldu! Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu’nun oğluna bakın! Yeşilçam güzeli Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun torunu...

Yıllardır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinde Engin Komiser karakterini canlandıran İlker İnanoğlu'nun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı merak edildi. Başından üç evlilik geçen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, İnanoğlu'nun oğlunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam güzeli Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun torunu için "Koca delikanlı olmuş", "Babası gibi yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte İlker İnanoğlu'nun sır gibi sakladığı oğlu...