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Haberler Magazin Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel'le...

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel'le...

Yeşilçam'ın yıldızların biri, mankenler kraliçesiydi... Bahar Erdeniz daha sonra Fenerbahçe'nin yıldızı ile evlendi ve podyumlardan ve ekranlardan elini eteğini çekti. Tahtı ise oğluna devretti. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü çiftin bir oğlu oldu. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü. Hatta çok uzak değil, atv'de bir ekran klasiği haline gelen Sen Anlat Karadeniz'de bile rol aldı. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları...

28.06.2022 16:08 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:08
Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel’le...

Yeşilçam'ın güzellerinden Bahar Erdeniz'in oğlu, Yemin dizisinin yıldızı çıktı bakın o isim kim.

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Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel’le...

Bahar Erdeniz LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel’le...

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı. "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu. O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel’le...

Bahar Erdeniz dönemin en önemli dergilerinden Ses dergisine kapak oldu. Engin Verel ile evlenen Bahar Erdeniz'in bir oğlu oldu. İşte başta Bahar Erdeniz olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları

Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu o oyuncu çıktı Yemin ve Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı! Fenerbahçeli Engin Verel’le...

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