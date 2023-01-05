Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in bikini itirafı bomba! Çalıkuşu'nun Feride'si bakın neler anlattı: "Helikopterle bikinili fotoğraf çekmek için..."

"OYUNCULUK EĞİTİMİ ALMADIM"

Aslında oyunculuk eğitimi almadım. 12 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Çalıkuşu'nu izlemiştim. Oyunu izledikten sonra 'ben oyuncu olacağım' dedim. Güzellik yarışmasından sonra çok teklif gelmeye başladı. Mankenliği çok sevmedim. Bir reklam filminde beni yönetmen Yücel Çakmaklı görüyor ve 'Küçük Ağa'nın Emine'si rolü için beni istiyor. Ben de teklifi kabul edince serüvenim başladı.