Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in bikini itirafı bomba! Çalıkuşu'nun Feride'si bakın neler anlattı: "Helikopterle bikinili fotoğraf çekmek için..."
Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in bikini itirafı bomba! Çalıkuşu'nun Feride'si açıklamalarıyla dikkat çekti. Su gibi duru bir güzelliğe sahip olan Aydan Şener Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Yılların eskitemediği güzelliğinin ve gençliğinin sırrını veren Aydan Şener, bikinili pozları hakkında bakın neler söyledi.
"HELİKOPTERLE BİKİNİLİ FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN..."
Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in bikini itirafı bomba! Çalıkuşu'nun Feride'si bakın neler anlattı...
Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BABAM MÜZİK ÖĞRETMENİYDİ"
İşte Aydan Şener'in açıklamalarından ara başlıklar:
"Babam müzik öğretmeniydi. Güzellik yarışmasına babamın bir öğrencisinin teşvik etmesiyle katıldım. Babam da destekledi.
Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Aradan uzun zaman geçti ama o hala yıllara meydan okumayı sürdürüyor.
"OYUNCULUK EĞİTİMİ ALMADIM"
Aslında oyunculuk eğitimi almadım. 12 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Çalıkuşu'nu izlemiştim. Oyunu izledikten sonra 'ben oyuncu olacağım' dedim. Güzellik yarışmasından sonra çok teklif gelmeye başladı. Mankenliği çok sevmedim. Bir reklam filminde beni yönetmen Yücel Çakmaklı görüyor ve 'Küçük Ağa'nın Emine'si rolü için beni istiyor. Ben de teklifi kabul edince serüvenim başladı.