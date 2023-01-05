Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: "18'lik erkek çocuğuna dönmüş"

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.