Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: "18'lik erkek çocuğuna dönmüş"
Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler, "18'lik erkek çocuğuna dönmüş" , "Lise yıllarına dönmüş", "Selda Bağcan'ı tanıyamadım" yorumları yaptı. Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından ünlü isimlerle fotoğrafını paylaşan Emel Müftüoğlu Instagram'daki o karede herkese photoshop yaptı. Doğallığıyla tanınan Selda Bağcan'ın photoshoplu hali kısa sürede gündem oldu.
05.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:59
"18'LİK ERKEK ÇOCUĞUNA DÖNMÜŞ"
Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.