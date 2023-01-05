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Haberler Magazin Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: "18'lik erkek çocuğuna dönmüş"

Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: "18'lik erkek çocuğuna dönmüş"

Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler, "18'lik erkek çocuğuna dönmüş" , "Lise yıllarına dönmüş", "Selda Bağcan'ı tanıyamadım" yorumları yaptı. Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından ünlü isimlerle fotoğrafını paylaşan Emel Müftüoğlu Instagram'daki o karede herkese photoshop yaptı. Doğallığıyla tanınan Selda Bağcan'ın photoshoplu hali kısa sürede gündem oldu.

05.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:59
Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: 18’lik erkek çocuğuna dönmüş

"18'LİK ERKEK ÇOCUĞUNA DÖNMÜŞ"

Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: 18’lik erkek çocuğuna dönmüş

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.

Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: 18’lik erkek çocuğuna dönmüş

ÜNLÜ İSİMLERİ TANIYAMADILAR

Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Müftüoğlu, kendisine photoshop yaparken Akbağ ve Bağcan'ı a ihmal etmedi.

Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: 18’lik erkek çocuğuna dönmüş

Doğallıklarıyla tanınan Bağcan ve Akbağ'ın photoshoplu halini gören sosyal medya kullanıcıları tanımakta güçlük çekti.

Emel Müftüoğlu photoshop yaptı Selda Bağcan da nasibini aldı! Kimse tanıyamadı o kareyi görenler: 18’lik erkek çocuğuna dönmüş

İŞTE O KARE

Bağcan'ın değişimine sessiz kalamayan kullanıcılar "Hiç photoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde photoshoplanmış" yorumunu yaptı.

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