Yeşilçam filmlerinin fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler son halini merak etti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'e bakın!

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba da zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Ahu Tuğba daha önce paylaşımına "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü. Bu kez de kızının çocukluk halini paylaşarak, "Nasıl büyüdün güzel kızım, anlamadım" dedi. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin başta olmak üzere ünlülerin çocukları.