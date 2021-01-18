Yeşilçam filmlerinin fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler son halini merak etti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'e bakın!
Yeşilçam filmlerinin fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler son halini merak etti! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'e bakın, annesinin birebir kopyası! Amerika'da yaşayan 65 yaşındaki Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı sosyal medya gündeminde. Yıllar önce kızıyla çekildiği bir fotoğrafı, "Nasıl büyüdün güzel kızım, anlamadım" notuyla paylaşan Ahu Tuğba'ya yorum ve beğeni yağdı. Son hali merak edilen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte annesinin kopyası olan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin...
Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba da zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Ahu Tuğba daha önce paylaşımına "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü. Bu kez de kızının çocukluk halini paylaşarak, "Nasıl büyüdün güzel kızım, anlamadım" dedi. İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin başta olmak üzere ünlülerin çocukları.