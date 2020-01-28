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Yeşilçam filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulma filmlerini daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimiz bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı.

28.01.2020 19:53 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





