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Yeşilçam filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulma filmlerini daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimiz bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı.

28.01.2020 19:53 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:39
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Onlar Yeşilçam'ın klasikleri onlarca kez izledik ve hala izliyoruz. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

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Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Sakar Şakir
Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
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