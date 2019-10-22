Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra fark edildi

Yeşilçam filmleriyle Türk televizyon tarihine damga vuran Kemal Sunal'ın bir filmindeki hata bu kadarına da pes dedirtti. 40 yıl sonra ortaya çıkan hataları görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ve nice oyuncuların Yeşilçam filmlerindeki hatalar tek tek gün yüzüne çıktı. Yeşilçam'ın yıllar boyunca sıkılmadan izlenen efsane filmlerindeki hataların fark edilmemesi ise açıklanamadı. İşte Yeşilçam'daki Kemal Sunal filmi ve diğerlerindeki o hatalar.

22.10.2019 12:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





