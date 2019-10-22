Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra fark edildi
Yeşilçam filmleriyle Türk televizyon tarihine damga vuran Kemal Sunal'ın bir filmindeki hata bu kadarına da pes dedirtti. 40 yıl sonra ortaya çıkan hataları görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Sunal ve nice oyuncuların Yeşilçam filmlerindeki hatalar tek tek gün yüzüne çıktı. Yeşilçam'ın yıllar boyunca sıkılmadan izlenen efsane filmlerindeki hataların fark edilmemesi ise açıklanamadı. İşte Yeşilçam'daki Kemal Sunal filmi ve diğerlerindeki o hatalar.
Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film. Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi.
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.