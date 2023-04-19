Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal’ın memleketi...
Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı, Hababam Sınıfı, Sahte Kabadayı, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü ve daha nicesi... Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Türk sinemasının gülen yüzü Sunal'ın hayatı televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerinin ardından merak edip araştırılmaya başlandı. Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. Sunal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kemal Sunal'ın memleketi...
19.04.2023 15:45 - Son Güncelleme: 19.04.2023 15:45
Özellikle Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor ve Hababam Sınıfı Tatilde filmleriyle yüksek bir başarı kazanan Kemal Sunal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları en çok "Kemal Sunal aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sunal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.