Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Hamzaoğlu, Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.