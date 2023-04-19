Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...
Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatını araştıranlar, Deniz Hamzaoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Deniz Hamzaoğlu'nun babası hangi ünlü Yeşilçam yıldızı çıktı...
19.04.2023 16:22 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:22
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bayındır Bey karakterini canlandıran Deniz Hamzaoğlu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Hamzaoğlu, sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü.
Son bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatını araştıranlar, Deniz Hamzaoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.