RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatını araştıranlar, Deniz Hamzaoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Deniz Hamzaoğlu'nun babası hangi ünlü Yeşilçam yıldızı çıktı...

takvim.com.tr
19.04.2023 16:22 - Son Güncelleme: 19.04.2023 16:22
Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bayındır Bey karakterini canlandıran Deniz Hamzaoğlu, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Hamzaoğlu, sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Hamzaoğlu, Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda, Halka gibi dizilerde rol alan oyuncunun eğitim hayatı ve kariyerinin yanı sıra ailesi de merak edildi.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu babası bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer oğlundan daha ünlüymüş...

Son bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatını araştıranlar, Deniz Hamzaoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

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