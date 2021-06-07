Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, Kadir İnanır'la yan yana gelince görenlerin nutku tutuldu. Bakın neden. Siz de çok şaşıracaksınız...

07.06.2021 15:15 - Son Güncelleme: 07.06.2021 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





