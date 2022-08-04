Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Türkan Şoray’ın biricik partnerinin memleketi...
1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan ve 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci olan Kadir İnanır, Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrolü oynayan İnanır, Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçti. Ardından Selvi Boylum Al Yazmalım, Amansız Yol, Tatar Ramazan ve daha nicesinde rol alan oyuncu, hem performansı hem de karizmasıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. Yeşilçam oyuncusu hakkında araştırma yapanlar, "Kadir İnanır aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise inanamadı. İşte Türkan Şoray'ın biricik partnerinin memleketi...
04.08.2022 00:31 - Son Güncelleme: 04.08.2022 00:31
1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan Kadir İnanır, 1968'te düzenlenen Saklambaç gazetesinin Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu.
1970'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrolü oynayan İnanır, Türkan Şoray'la birlikte kamera karşısına geçti.
5. Altın Koza Film Festivali'nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.