Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit’ten samimi açıklamalar: “Emine Erdoğan'a büyük saygı ve hayranlık duyuyorum”

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HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sinemada film yaparken de beni en çok ilgilendiren konu kadındı. Hayatım boyunca kadın sorunlarıyla ilgilendim. Hep kadınların yanında olacağım. Kadının gücüne inanıyorum. Türk kadını ne kadar güçlü olursa, toplumun içinde olursa, yönetici pozisyonunda olursa her şey çok daha iyi olur diye düşünüyorum.