Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit’ten samimi açıklamalar: “Emine Erdoğan'a büyük saygı ve hayranlık duyuyorum”

A Para'da yayınlanan Biz Bize programı sanat camiasının sevilen isimlerini ağırlardı. Hülya Koçyiğit, Merve Özbey ve Tanyeli'nin konuk olduğu programda keyifli anlar yaşandı. Selim Soydan ile devam eden mutlu evliliğinden kariyerine birçok konuda konuşan Hülya Koçyiğit "Emine Erdoğan'a büyük saygı ve hayranlık duyuyorum" sözleriyle dikkat çekerken kanserle mücadele eden Tanyeli, "Sağlık sektöründe çok ilerideyiz" ifadelerini kullandı. Geçen günlerde hastaneden paylaşımda bulunarak hayranlarını korkutan Özbey ise yaşadığı süreci anlattı. İşte detaylar...
A Para'da yayınlanan Biz Bize programı bu hafta yine dopdoluydu. Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen programa Hülya Koçyiğit, Merve Özbey ve Tanyeli konuk oldu.
Günaydın'dan İlker Kesici de programdaki açıklamalardan önemli satır başlarını kaleme aldı. İşte Biz Bize programından satır başları...
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Sinemada film yaparken de beni en çok ilgilendiren konu kadındı. Hayatım boyunca kadın sorunlarıyla ilgilendim. Hep kadınların yanında olacağım. Kadının gücüne inanıyorum. Türk kadını ne kadar güçlü olursa, toplumun içinde olursa, yönetici pozisyonunda olursa her şey çok daha iyi olur diye düşünüyorum.