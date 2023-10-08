4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın hastane odasındaki son hali! İşte sağlık durumu! Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi...

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldızın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı. İşte Bahar Öztan'ın son hali ve sağlık durumu...