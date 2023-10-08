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4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın hastane odasındaki son hali! İşte sağlık durumu! Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi...

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldızın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı. İşte Bahar Öztan'ın son hali ve sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 08 Ekim 2023, 10:39 Güncelleme 12 Ekim 2023, 09:56
4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın hastane odasındaki son hali! İşte sağlık durumu! Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... 1

Ortadirek Şaban, Doktor Civanım gibi filmlerde Kemal Sunal ile başrolü üstlenen Bahar Öztan, geçtiğimiz mart ayında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandığını duyurmuştu.

4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın hastane odasındaki son hali! İşte sağlık durumu! Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... 2

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geçtiğimiz mart ayında geldi.

4. kez kansere yakalanan Bahar Öztan’ın hastane odasındaki son hali! İşte sağlık durumu! Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi... 3

Kolon kanserine yakalanan ve tedavisi süren Bahar Öztan, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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