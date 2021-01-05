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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam filmlerinin çoğunu hepimiz defalarca izledik ama bu hataları hiç fark etmedik...Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabii ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı yer alıyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

05.01.2021 14:31 - Son Güncelleme: 05.01.2021 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





