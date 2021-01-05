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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam filmlerinin çoğunu hepimiz defalarca izledik ama bu hataları hiç fark etmedik...Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabii ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı yer alıyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

05.01.2021 14:31 - Son Güncelleme: 05.01.2021 14:34
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Defalarca izledik ama hiç fark etmedik...

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

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