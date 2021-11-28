Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata ortaya çıktı 'pes' dedirten cinsten! Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen...
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata 'pes' dedirten cinsten! Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda ve daha birçok usta ismin yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi ekranlarda yeniden izleyicisi ile buluşuyor. Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmindaki bu hata ise 'pes' dedirten cinsten...
28.11.2021 17:42
- Son Güncelleme: 28.11.2021 17:42
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı, adeta 'pes' dedirten cinsten! Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor.
O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...
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