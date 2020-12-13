Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! "Bu kadarı da pes" dedirtti...
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! "Bu kadarı da pes" dedirtti... Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata "pes" dedirtiyor.
Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...