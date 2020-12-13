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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! "Bu kadarı da pes" dedirtti...

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! "Bu kadarı da pes" dedirtti... Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata "pes" dedirtiyor.

13.12.2020 17:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





