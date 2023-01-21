Yeşilçam efsanesi Fatma Girik bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Fatma Girik’in memleketi...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik, rol aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e gönüllere taht kurdu. Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanınan sanatçı, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü hastanede COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. 79 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı merak konusu oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Mezarlığına defnedilen sanatçının özellikle memleketi merak edildi. Girik'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fatma Girik'in memleketi...
21.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 21.01.2023 18:58