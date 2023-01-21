15 yaşındaki travmasını anlattı! Tuğçe Tayfur’dan yıllar sonra gelen baba itirafı: 1,5 yıl görüşmedik! Gözler Ferdi Tayfur’a çevrildi...
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı. Burak Kalfa ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tayfur, müziği bıraktığını açıklayarak uzun süre adından söz ettirmişti. Tayfur, şimdi ise bambaşka bir açıklamayla gündeme geldi. Babası Ferdi Tayfur hakkında dikkat çeken sözler sarf eden ünlü ismin itirafı çok konuşuldu. Öte yandan Tayfur, babasının sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...
21.01.2023 18:31 - Son Güncelleme: 21.01.2023 18:37
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu.
"Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu silmişti. Tuğçe Tayfur, daha sonra bir dargın bir barışık olduğu Burak Kalfa ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ancak çift, kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti.
Burak Kalfa ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tayfur, şimdi ise babası Ferdi Tayfur hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.
360 Derece programına konuk olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının kendisinde travmalar yarattığını ve bir süre görüşemediği babası Ferdi Tayfur'a kırgın olduğunu söyledi.