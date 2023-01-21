15 yaşındaki travmasını anlattı! Tuğçe Tayfur’dan yıllar sonra gelen baba itirafı: 1,5 yıl görüşmedik! Gözler Ferdi Tayfur’a çevrildi...

"Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu silmişti. Tuğçe Tayfur, daha sonra bir dargın bir barışık olduğu Burak Kalfa ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Ancak çift, kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti.