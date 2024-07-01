Yeşilçam çakır gözlü yıldızı Tolga Savacı'yı yeni kaybetmişti! Nermin Bezmen'in şimdi de oğlu yoğun bakımda

Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından Tolga Savacı, 26 Şubat günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Savacı, son yolculuğuna uğurlandı.Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'in, oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...