Yeni nesil Ceylan'ın eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Son estetikli haliyle Marilyn Monroe olmuştu! Oğlu ve kızının babaları...
Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü 2.Sayfa'ya katılınca hakkında en çok merak edilen konu eski eşleri ve sevgilileri oldu. İşte başta Ceylan olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
26.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 26.05.2022 11:41