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Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 32 yaşındaki Nilperi Şahinkaya yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nilperi Şahinkaya'nın geçirdiği değişim görenleri şaşırttı. Eski fotoğrafları sosyal medyayı sallayan Nilperi Şahinkaya konu hakkında ilk kez açıklama yaptı ve estetik iddialarıyla ilgili konuştu.

21.09.2020 09:06 - Son Güncelleme: 21.09.2020 09:06
Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

"Yeni Hayat"ta rol alan Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile objektife takıldı.

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Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

Sevgilisiyle sahilde yürüyüş yapan oyuncu muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Şahinkaya sosyal medyada 20 yaşında olduğu görüntüleri paylaşmasının ardından yapılan 'estetik harikası' yorumları hakkında konuştu.

Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

"Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor" dedi.

Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

Nilperi Şahinkaya "Estetik yaptırır mısınız" sorusunu şöyle yanıtladı: "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama yaptırmaya korkuyorum. Ya istediğim gibi olmazsa diye."

Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

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