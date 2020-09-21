Yeni Hayat'ın Nevin'i Nilperi Şahinkaya açıkladı! Estetik var mı yok mu? Değişimiyle herkesi şaşırttı...

Oynadığı dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan 32 yaşındaki Nilperi Şahinkaya yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nilperi Şahinkaya'nın geçirdiği değişim görenleri şaşırttı. Eski fotoğrafları sosyal medyayı sallayan Nilperi Şahinkaya konu hakkında ilk kez açıklama yaptı ve estetik iddialarıyla ilgili konuştu.