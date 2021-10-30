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Haberler Magazin Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Songül Karlı'nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve dekolteli pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Müzik kariyerinin yanı sıra iddialı tarzıyla dikkat çeken Karlı, bu kez bornozuyla objektif karşısına geçti ve yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı...

30.10.2021 18:22 - Son Güncelleme: 30.10.2021 18:36
Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulmuştu.

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Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Özellikle dekolteli elbiseleriyle verdiği pozlarla çok konuşulan Karlı, bu kez bornozuyla objektif karşısına geçti ve yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Paylaşımına "Hazırlıklar başlasın" notunu ekleyen Karlı, kısa süre içinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Songül Karlı’nın yatak odası paylaşımı olay oldu! Bornozuyla poz verdi sosyal medya yıkıldı herkes onu konuştu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

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