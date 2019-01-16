Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 21 yaşına girdi! Hülya Avşar'dan duygusal paylaşım...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu 21 yaşına girdi. Hülya Avşar, kızı Zehra'nın doğum günü için ailesiyle birlikte yemek organize etti. Magazin dünyasının en gözde isimlerinden Hülya Avşar'ın kızı olarak kamera karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun yaş gününde tüm sevdikleri yanındaydı. Hülya Avşar, Instagram hesabından kızının doğum günü yemeğinden çektiği bir fotoğrafı, 'Yirmi yıl önce bugün doğdu. Mutlu yıllar ZEHRAM' notuyla paylaştı.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 13:55:34 Güncelleme: 14:20:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





