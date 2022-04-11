Yemekteyiz’de eski sevgili şoku! Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! Korku dolu anlar! Yere düşen sunucuya ilk yardım set ekibinden geldi!

Zuhal Topal bayıldı kimse inanmadı! TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Yemekteyiz'de korku dolu anlar yaşandı. Yarışmanın sempatik sunucusu bu kez çok korkuttu. Yarışmacılarla aralarında geçen diyaloglarda çoğu kez şaka mahiyetinde bayılma numarası yapan Topal bu sefer gerçekten bayıldı. Ancak kimseyi inandıramadı. Yere düşen ünlü sunucuyu kimse tutamadı. İmdadına ise kamera arkasındaki ekip yetişti.