Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: "Bu kez bitti''

''TÜKENDİM!''

Tartışmanın ardından Tolga Güleç apar topar İstanbul'a döndü. Eşyalarını toplayarak birlikte oturdukları evi terk etti. Bodrum'da kalan Yeliz Şar ise yakınlarına "İşime, kıyafetlerime her şeyime karışıyordu. Çok kıskançtı, artık bıktım, tükendim. Bu kez kesin bitti, geri dönüş yok" diye dert yandı.