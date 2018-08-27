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Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: "Bu kez bitti''

Yeliz Şar ile Tolga Güleç, Ağustos 2013'te evlenmişti. Çiftin 5 yıllık evliliği 8 ay önce tek celsede bitmiş ancak bunun üzerine yeniden aynı evi paylaşmaya başlayıp ilişkilerini devam ettirmişlerdi. Bir dargın bir barışık olan oyuncu çift bu kez de gittikleri Bodrum tatilinde tartışarak ilişkilerine son noktayı koydu. İşte Yeliz Şar ve Tolga Güleç ayrılığının detayları...

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:19:53 Güncelleme: 10:23:46
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Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: Bu kez bitti

Oyuncu Yeliz Şar ile meslektaşı Tolga Güleç,Ağustos 2013'te evlenmişti. Çiftin 5 yıllık evliliği 8 ay önce tek celsede bitmişti.

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Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: Bu kez bitti

Tolga Güleç'in aşırı kıskanç olduğu, bu yüzden sık sık kavga ettikleri iddia edilmişti. Yeliz Şar ile Tolga Güleç boşandıktan hemen sonra "Aşkımız bitmedi" diyerek yeniden aynı evi paylaşmaya başladı.

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Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: Bu kez bitti

Ancak sorun daha da büyüdü. Çift Bodrum'da bir kulüpte herkesin içinde kıskançlık kavgasına tutuştu. Tolga Güleç, İstanbul'a dönüp evden ayrıldı.

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Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: Bu kez bitti

''TÜKENDİM!''

Tartışmanın ardından Tolga Güleç apar topar İstanbul'a döndü. Eşyalarını toplayarak birlikte oturdukları evi terk etti. Bodrum'da kalan Yeliz Şar ise yakınlarına "İşime, kıyafetlerime her şeyime karışıyordu. Çok kıskançtı, artık bıktım, tükendim. Bu kez kesin bitti, geri dönüş yok" diye dert yandı.

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Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: Bu kez bitti
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