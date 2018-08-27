Yeliz Şar ve Tolga Güleç Bodrum tatilinde son ayrılıklarını yaşadı! Yeliz Şar: "Bu kez bitti''
Yeliz Şar ile Tolga Güleç, Ağustos 2013'te evlenmişti. Çiftin 5 yıllık evliliği 8 ay önce tek celsede bitmiş ancak bunun üzerine yeniden aynı evi paylaşmaya başlayıp ilişkilerini devam ettirmişlerdi. Bir dargın bir barışık olan oyuncu çift bu kez de gittikleri Bodrum tatilinde tartışarak ilişkilerine son noktayı koydu. İşte Yeliz Şar ve Tolga Güleç ayrılığının detayları...
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:19:53 Güncelleme: 10:23:46
''TÜKENDİM!''
Tartışmanın ardından Tolga Güleç apar topar İstanbul'a döndü. Eşyalarını toplayarak birlikte oturdukları evi terk etti. Bodrum'da kalan Yeliz Şar ise yakınlarına "İşime, kıyafetlerime her şeyime karışıyordu. Çok kıskançtı, artık bıktım, tükendim. Bu kez kesin bitti, geri dönüş yok" diye dert yandı.
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