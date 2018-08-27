Demet Akalından Demet Şenere: Boynuzları yiyenler düşünecek”

Demet Akalın'dan Demet Şener'e: ''Boynuzları yiyenler düşünecek”
Demet Akalın önceki gece Yeniköy'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Akalın çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sorulan soruya verdiği cevap ise Demet Şener'e gönderme niteliğinde diye yorumlandı. Demet Akalın'ın "Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek" açıklamasına Demet Şener'den ne tepki geleceği merak konusu oldu.
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:24:04 Güncelleme: 09:26:00
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