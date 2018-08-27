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Demet Akalın'dan Demet Şener'e: ''Boynuzları yiyenler düşünecek”

Demet Akalın önceki gece Yeniköy'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Akalın çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sorulan soruya verdiği cevap ise Demet Şener'e gönderme niteliğinde diye yorumlandı. Demet Akalın'ın "Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek" açıklamasına Demet Şener'den ne tepki geleceği merak konusu oldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:24:04 Güncelleme: 09:26:00
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Demet Akalından Demet Şenere: Boynuzları yiyenler düşünecek”

Demet Akalın, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda görüntülendi.

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Demet Akalından Demet Şenere: Boynuzları yiyenler düşünecek”

Eşi Okan Kurt'un Instagram hesabı açması üzerine sorulan, "Gelen mesajları kontrol ediyor musunuz?" sorusuna Akalın, "Asla yapmam. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek" yanıtını verdi.

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Demet Akalından Demet Şenere: Boynuzları yiyenler düşünecek”

Akalın'ın bu açıklaması, "Demet Şener'e laf attı" şeklinde yorumlandı.

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Demet Akalından Demet Şenere: Boynuzları yiyenler düşünecek”

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sahnede giydiği, İngilizce "Bazı insanları sessize almak gerek" yazılı elbisesinin 10 yıllık olduğunu söyledi.

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Demet Akalından Demet Şenere: Boynuzları yiyenler düşünecek”

Yabancı dili olmadığı için anlamını bilmediğini açıklayan Akalın, "Gerçekten birilerini sessize almak isteseydim bütün samimiyetimle söylerdim" diye konuştu.

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