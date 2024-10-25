Burcu Özberk yaza elveda dedi, sergiye gitti! Kırmızı takımıyla ortalığı yaktı

34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk , Kanal D'de ekrana geken "Güneş'in Kızları" dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şu an ekranlardan uzak kalan Özberk, Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim halinde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki aktifliği takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Contemporary Istanbul sergisine giden ve kırmızı bir kombin yapan Burcu Özberk 'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni geldi.

YAZA VEDA EDEMEMİŞTİ

Her kombiniyle magazin gündeminde adından söz ettiren Burcu Özberk geçtiğimiz hafta bikinili pozlarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. "Tatil fotoğrafları devam etsin diyenler burada mı?" notunu düşen Özberk, paylaşımıyla yaza veda etti. Yazın keyfini çıkaran güzel oyuncu takipçilerinden büyük ilgi gördü ve fotoğrafları binlcerce beğeni aldı.