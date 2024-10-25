Bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! Hazar Ergüçlü, Aras Bulut İynemli, Özgü Namal, Demet Evgar, Özcan Deniz...
Başrol oyuncuları, yeni dönemde paraya para demiyor! Ünlü isimlerin haftalık kazançları dudak uçuklattı. Peki yeni yayın döneminde kim, ne kadar ücret alacak? Zirvedeki kadın ve erkek oyuncu kim? İşte Hazar Ergüçlü'den Aras Bulut İynemli'ye, Demet Evgar'dan Özcan Deniz'e ünlülerin bölüm başı kazançları...
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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 11:38Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:06