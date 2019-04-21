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Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Son günlerde paylaştığı yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı, yine konuşulacak bir poza imza attı. Banyoda aynanın önünde mini elbisesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Şeyma Subaşı, verdiği poz ile eleştirilere neden oldu. Bacağını lavaboya doğru koyan Subaşı'nın, sırf fotoğraf çekinmek için elbisesini yukarı sıyırdığı iddia edildi. İşte o paylaşım...

21.04.2019 22:47 - Son Güncelleme: 21.04.2019 23:01
Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Son günlerde paylaştığı yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı, yine konuşulacak bir poza imza attı.

Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Banyoda aynanın önünde mini elbisesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Şeyma Subaşı, verdiği poz ile eleştirilere neden oldu.

Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Şeyma Subaşı, önceki gün banyoda bir fotoğrafını daha paylaştı.

Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafı şaşırttı!

Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Oyuncu Berrak Tüzünataç arkadaşı Özge Özpirinçci'nin çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tüzünataç, arkadaşlarına kahve ikram ederken çekilen eski bir fotoğrafına "Kirli çıkı Özge Özpiriçci'nin elinde beni bitirebilecek dev bir arşiv var" notunu düştü.

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