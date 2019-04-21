Yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı'ndan olay poz! Bu kez de banyoda...

Son günlerde paylaştığı yatak pozu yüzünden oldukça eleştirilen Şeyma Subaşı, yine konuşulacak bir poza imza attı. Banyoda aynanın önünde mini elbisesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Şeyma Subaşı, verdiği poz ile eleştirilere neden oldu. Bacağını lavaboya doğru koyan Subaşı'nın, sırf fotoğraf çekinmek için elbisesini yukarı sıyırdığı iddia edildi. İşte o paylaşım...

21.04.2019 22:47 - Son Güncelleme: 21.04.2019 23:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





