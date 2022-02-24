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Haberler Magazin Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ'a bakın! Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. 2008'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bir dönem yatak odası sırlarını anlatarak uzun süre gündem olmuştu. Altuğ şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncuya bir arkadaşı 'Seksi misin sen?' yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

24.02.2022 20:38 - Son Güncelleme: 24.02.2022 20:38
Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

Başrolünü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

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Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok konuşulan Altuğ, bir dönem yatak odası sırlarını anlatarak gündem olmuştu.

Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

Altuğ, bir röportajında "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı.

Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam"

Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’

"Seks, hayatında nerede?" sorusunu da yanıtlayan oyuncu "Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı" demişti.

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