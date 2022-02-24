Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ’a bakın! Paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü ‘Seksi misin sen?’
Yatak odası sırlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ'a bakın! Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra hem özel hayatı hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. 2008'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bir dönem yatak odası sırlarını anlatarak uzun süre gündem olmuştu. Altuğ şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncuya bir arkadaşı 'Seksi misin sen?' yorumunda bulundu. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
24.02.2022 20:38 - Son Güncelleme: 24.02.2022 20:38
Başrolünü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
"Seks, hayatında nerede?" sorusunu da yanıtlayan oyuncu "Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı" demişti.