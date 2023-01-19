Yasmin Erbil'den sauna pozu geldi sevgilisi Yiğit Poyraz'ı da araya katıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine yaptı yapacağını
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti çoktan annesi ve babasını geçti... Sosyal medyada verdiği pozları, Survivor finalisti Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşk derken, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Yasmin Erbil bu kez fotoğrafları peş peşe sıraladı olanlar oldu. Sauna pozuunu paylaşan Yasmin Erbil, ilk kez sevgilisini de bir gönderide paylaşmış oldu. İşte o kareler.
19.01.2023 13:23 - Son Güncelleme: 19.01.2023 13:23
Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.
Bir süredir Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, bu kez pek çok pozu ardı ardına yayınladı.