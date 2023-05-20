Yasmin Erbil "Sanat" deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları...
3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Survivor adlı yarışma programıyla tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz'la sokak ortasında kavga ettiği görüntülerle çok konuşulan Yasmin Erbil, Instagram hesabında bikinili pozlarını "Sanat" notuyla paylaştı. Erbil'in, gelen yorumları kısıtlandırması da gözlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in olay yaratan o paylaşımları...
20.05.2023 12:52 - Son Güncelleme: 20.05.2023 12:52
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmayı başarıyor.