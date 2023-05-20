Vav TV İzle
Haberler Magazin Yasmin Erbil "Sanat" deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları...

Yasmin Erbil "Sanat" deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları...

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Survivor adlı yarışma programıyla tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz'la sokak ortasında kavga ettiği görüntülerle çok konuşulan Yasmin Erbil, Instagram hesabında bikinili pozlarını "Sanat" notuyla paylaştı. Erbil'in, gelen yorumları kısıtlandırması da gözlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in olay yaratan o paylaşımları...

20.05.2023 12:52 - Son Güncelleme: 20.05.2023 12:52
Yasmin Erbil Sanat deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları...

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmayı başarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil Sanat deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları...

Erbil, 320 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı.

Yasmin Erbil Sanat deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları...

Mor bikinisiyle paylaşım yapan Erbil paylaşımına "Sanat" notunu düştü.

Yasmin Erbil Sanat deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları...

İŞTE YASMİN ERBİL'İN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN O POZLARI

Yasmin Erbil Sanat deyip mor bikinisiyle paylaştı sosyal medya fokur fokur kaynadı! Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları...

Erbil'in paylaşımını yorumlara sınırlandırması da gözlerden kaçmadı.

SON DAKİKA