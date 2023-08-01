Yasmin Erbil bikisiniyle sere serpe uzandı sevgilisi Yiğit Poyraz kendisini tutamadı! Önceki gün aşka gelen ünlü çift bu kez...

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Survivor adlı yarışma programıyla tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz'la sokak ortasında kavga ettiği görüntülerle çok konuşulan Yasmin Erbil'in sevgilisinden ayrıldığı iddia ediliyordu. Ancak çift iddialara inat Bodrum'da bir aşk tatiline çıktı. Çiftin tatilden paylaştıkları fotoğrafları sosyal medyayı sallarken Erbil'in bikinili poz çok konuşuldu. Erbil'in paylaşımına sevgilisi Yiğit Poyraz'dan yorum gecikmedi. İşte detaylar...