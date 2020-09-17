Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Serenay Sarıkaya yine yakalandı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Sarıkaya, bu kez de Kuruçeşme'deki bir kafedeydi. Yemek yerken bir yandan da senaryo okuyan Serenay Sarıkaya, mekandan elinde kahveye ayrıldı. Mini siyah elbisesi, maskesi ve gözlüğü ile dikkat çeken 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, "Yeni bir proje mi var?" sorusu üzerine "Daha dün konuştuk. Sizinle ne yapacağız biz? Birkaç gün çekmeyin, sonra bir daha sorun, aynı şeyleri konuşuruz tekrar" diyerek uzaklaştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, bikinili fotoğrafının ortaya çıkması ile herkesi şoke eden Duygu Özaslan'a benzetildi.

17.09.2020 09:50 - Son Güncelleme: 17.09.2020 10:24
Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, kuaför ritüellerini bitirdi. Kuruçeşme'deki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıyan Sarıkaya, muhabirleri karşısında görünce şoke oldu.

Şaşkınlığını dile getiren oyuncu, "Dün konuştuk daha, zaman geçsin bir şeyler çıkınca yine konuşuruz" dedikten sonra aracına binip uzaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Son dönemde giyim ve kıyafete harcadığı astronomik rakamlarla adından söz ettiren Sarıkaya, gözlükleriyle dikkat çekti. Beyaz eşofman ve ayağındaki terliklerle Etiler'de görüntülenen Sarıkaya'nın sokak stili herkesi şaşırtmıştı.

Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Ayağındaki terlikler ile sosyal medyada ti'ye alınan Serenay Sarıkaya'nın beyaz kombinine verdiği ücret şu şekilde;

Çanta: 3.375 TL

Gözlük: 3.810 TL

Büstiyer: 129.99 TL

Eşofman: 149.99 TL

Terlik: 146 TL

Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Bu kez siyah mini bir elbise ile karşımıza çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'a benzetildi. Özaslan, Instagram'da fit görüntüsü ile dikkat çekerken, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla herkesi şoke etmişti.

DUYGU ÖZASLAN BİKİNİLİ - TIKLA

Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'

Siyah mini elbisesi ve gözlüğü ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar gözlerden kaçmadı. Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma photoshop uyguladığı iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Demet Akalın gençlik halini paylaştı görenler Ebru Gündeş sandı! Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın
Demet Akalın gençlik halini paylaştı görenler Ebru Gündeş sandı! "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın"