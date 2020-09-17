Serenay Sarıkaya bu kez de mini siyah elbiseyle yakalandı! 'Herkes Duygu Özaslan sandığına göre dağılabiliriz'
Serenay Sarıkaya yine yakalandı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Sarıkaya, bu kez de Kuruçeşme'deki bir kafedeydi. Yemek yerken bir yandan da senaryo okuyan Serenay Sarıkaya, mekandan elinde kahveye ayrıldı. Mini siyah elbisesi, maskesi ve gözlüğü ile dikkat çeken 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, "Yeni bir proje mi var?" sorusu üzerine "Daha dün konuştuk. Sizinle ne yapacağız biz? Birkaç gün çekmeyin, sonra bir daha sorun, aynı şeyleri konuşuruz tekrar" diyerek uzaklaştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, bikinili fotoğrafının ortaya çıkması ile herkesi şoke eden Duygu Özaslan'a benzetildi.
17.09.2020 09:50
- Son Güncelleme: 17.09.2020 10:24
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, kuaför ritüellerini bitirdi. Kuruçeşme'deki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıyan Sarıkaya, muhabirleri karşısında görünce şoke oldu.
Şaşkınlığını dile getiren oyuncu, "Dün konuştuk daha, zaman geçsin bir şeyler çıkınca yine konuşuruz" dedikten sonra aracına binip uzaklaştı.
Bu kez siyah mini bir elbise ile karşımıza çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'a benzetildi. Özaslan, Instagram'da fit görüntüsü ile dikkat çekerken, sarı bikinili fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla herkesi şoke etmişti.
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