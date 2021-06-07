Yasin Obuz acımadı! Bahar Candan’ı ifşa etti sosyal medya ayağa kalktı kullandığı üslup tepki çekti
Yasin Obuz acımadı! Bahar Candan'ı ifşa etti… İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ardından sosyal medyada fenomen hale gelen Bahar Candan, geçen aylarda yalnızlıktan şikayet ederek 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklamıştı. Candan, daha sonra da katıldığı MasterChef ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Yasin Obuz'u işe aldığını işe aldığını duyurmuştu. Yasin Obuz ise Bahar Candan'a attığı mesajı ifşa etti. Candan'a şoke eden sözler söyleyen Obuz'a tepki yağdı. İşte detaylar…
07.06.2021 19:59
- Son Güncelleme: 07.06.2021 19:59
Bahar Candan, geçen aylarda yalnızlıktan şikayet ederek 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklamıştı. Bahar Candan daha sonra yeni bir açıklama yaparak bu kişiyi bulduğunu söylemişti.
Candan, "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" demişti.
Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığını duyurdu. Bunu gören Yasin Obuz mesajı ifşa etti.
Yasin Obuz'un sözleri herkesi şoke etti. Bir kadına kullandığı bu dilin çirkin olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları Yasin'e eleştiri yağdırdı.
Yasin Obuz, söz konusu mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın.