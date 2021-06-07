Yasin Obuz acımadı! Bahar Candan’ı ifşa etti sosyal medya ayağa kalktı kullandığı üslup tepki çekti

Yasin Obuz acımadı! Bahar Candan'ı ifşa etti… İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ardından sosyal medyada fenomen hale gelen Bahar Candan, geçen aylarda yalnızlıktan şikayet ederek 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıklamıştı. Candan, daha sonra da katıldığı MasterChef ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Yasin Obuz'u işe aldığını işe aldığını duyurmuştu. Yasin Obuz ise Bahar Candan'a attığı mesajı ifşa etti. Candan'a şoke eden sözler söyleyen Obuz'a tepki yağdı. İşte detaylar…

07.06.2021 19:59 - Son Güncelleme: 07.06.2021 19:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





