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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 11:04 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 11:09

İbrahim Tatlıses torununun hastalığını ilk kez açıkladı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, iki gün önce ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını veren çiftten kötü haber geldi. İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla torununun rahatsızlığından bahsedip dua istedi. Peş peşe paylaşımlarda bulunan Tatlıses, daha sonra "Ameliyatı çok güzel geçti" diyerek minik torununun sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve yüzünü ilk kez yayınladı. İdo Tatlıses'in oğlunun babasına benzerliği ise şaşırttı.

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