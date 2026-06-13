Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı. Evlatlarını kucaklarına aldıktan sonra hayat merkezlerini tamamen çocuklarına göre şekillendiren popüler çift, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.