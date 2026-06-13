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Sahne İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarında! Yasemin Şefkatli dedelerini etiketleyip sordu: "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?"

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları, anneleri Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyada paylaştığı bir video ile ilgi odağı oldu. Şefkatli, tatlı kaşığını mikrofon olarak kullanan oğlunun şarkı söylediği anları kayıt altına alarak takipçilerine "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" sorusunu yöneltti. Paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetirken binlerce beğeni aldı.

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Yasemin Şefkatli’den eğlenceli video! Minik Tatlıses’in mikrofon tutuşu Genlerin gücü dedirtti

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan bu lüks ve neşeli düğünün ardından çiftin mutluluğu katlanarak arttı.

Yasemin Şefkatli minik oğluyla sosyal medyayı salladı

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı. Evlatlarını kucaklarına aldıktan sonra hayat merkezlerini tamamen çocuklarına göre şekillendiren popüler çift, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Genlerin gücü!

GENLERİN GÜCÜ SOSYAL MEDYAYI TEBESSÜM ETTİRDİ

Çocuk gelişimi ve eğlenceli aile rutinleri üzerine sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü anne, bu defa takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Minik Tatlıses’in videosu izleyenleri gülümsetti

İkiz oğullarıyla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren Yasemin Şefkatli, bu kez yayınladığı görüntülerle takipçilerine keyifli anlar yaşattı.

Mikrofon stili tanıdık geldi mi? deyip İbrahim Tatlıses’i etiketledi

Şefkatli, tatlı kaşığını mikrofon olarak kullanan oğlunun şarkı söylediği anları kayıt altına alarak takipçilerine "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" sorusunu yöneltti.

Video Oynatma İkonu Minik Tatlıses'ten mikrofonlu performans
Mikrofon tutuşu İbrahim Tatlıses’e benzetildi

Ev halinin doğallığı içinde çekilen videoda ünlü çiftin oğlunun sevimliliği dikkat çekti. Paylaşımda öne çıkan detay ise minik Tatlıses'in mikrofonla verdiği sevimli görüntüler oldu.

Minik Tatlıses ilgi odağı oldu

Henüz çok küçük olmasına rağmen elindeki tatlı kaşığını mikrofon yaparak tıpkı İbrahim Tatlıses gibi tutması dikkat çekti.

Sosyal medyada beğeni yağmuru

O halleri izleyenleri şaşırtırken dedeleri İbrahim Tatlıses'i anımsatan bu tatlı anlar, "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" yorumuyla sosyal medyada hem tebessüm ettirdi hem de büyük ilgi gördü.

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