Sahne İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarında! Yasemin Şefkatli dedelerini etiketleyip sordu: "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?"
İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları, anneleri Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyada paylaştığı bir video ile ilgi odağı oldu. Şefkatli, tatlı kaşığını mikrofon olarak kullanan oğlunun şarkı söylediği anları kayıt altına alarak takipçilerine "Mikrofon stili tanıdık geldi mi?" sorusunu yöneltti. Paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını gülümsetirken binlerce beğeni aldı.
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