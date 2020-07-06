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Yasemin Özilhan eşi ve çocuklarıyla tura çıktı, onu görenler şaşırdı! Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan meğer...

Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Ergene (Özilhan) 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kız dünyaya getirdi. Sosyal medya paylaşımları, tarzı ve zayıflığı ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve kızları ile birlikte İstinye Park'ta objektife takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen aile Markalar Sokağı'nda alışveriş yaptıktan sonra birlikte yemek yedi. 35 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın boyunun uzunluğu ise hayranları tarafından dikkat çekti. Özilhan'ın, ekranda göründüğünden daha uzun boylu olduğunu görenler ise şaşırdı. İşte ekranların unutulmayan ismi Yasemin Özilhan ve ailesi...

06.07.2020 15:05 - Son Güncelleme: 06.07.2020 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





