Prens Harry emretti: "Meghan ne istiyorsa alacak!

Prens Harry Meghan Markle ile tanışıncaya kadar çapkınlıklarıyla gündeme gelirken şimdi evli ve baba olmaya hazırlanıyor. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğün hazırlıkları sırasında Prens oldukça mutlu ancak bir o kadar da gergindi. Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson, Prens Charles'ın 70'inci doğum günü nedeniyle bir kitap hazırlıyor. Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği öncesinde yaşadığı gerilimi ortaya çıkartan bu kitapta bakın neler var...

29 Ekim 2018 Pazartesi, 17:54:02 Güncelleme: 09:18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





