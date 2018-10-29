Prens Harry emretti: "Meghan ne istiyorsa alacak!
Prens Harry Meghan Markle ile tanışıncaya kadar çapkınlıklarıyla gündeme gelirken şimdi evli ve baba olmaya hazırlanıyor. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğün hazırlıkları sırasında Prens oldukça mutlu ancak bir o kadar da gergindi. Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson, Prens Charles'ın 70'inci doğum günü nedeniyle bir kitap hazırlıyor. Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği öncesinde yaşadığı gerilimi ortaya çıkartan bu kitapta bakın neler var...
29 Ekim 2018 Pazartesi, 17:54:02
Güncelleme: 09:18:47
Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson'ın kaleme aldığı Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams (Charles 70 Yaşında: Düşünceler, Umutlar ve Düşler) adlı kitabında ailenin herkes tarafından bilinmeyen özelliklerini gözler önüne serdi.
Jobson'ın, Prens Charles'ın 70'inci doğum günü nedeniyle hazırladığı kitap Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği öncesinde yaşadığı gerilimi de ortaya çıkardı.
Kitapta iddia edildiğine göre Prens Harry, evlilik öncesi dönemde çok gergin, huysuz ve sabırsızdı. Kraliyet ailesinin yanında çalışanlar bu dönemde Prens Harry ile iletişim kurmakta çok büyük zorluklar yaşadı.
Jobson'ın kitabında ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, düğün hazırlıkları sırasında saray çalışanlarına karşı sesini yükselterek ve sert bir tonda "Meghan ne istiyorsa alacak" diye son noktayı koydu.
Bu dönemde Markle'ın da çok gergin olduğu ve bu gerilimden kurtulmak için çiftin ünlülerin akupunkturcusu olarak bilinen Ross Barr'dan randevu alıp sık sık onu ziyaret ettiği de kitapta yer alan iddialar arasında.