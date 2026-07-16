Öte yandan yeni evli oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda taktığı yüzük de dikkat çekmişti. Yüzüğün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu ileri sürüldü. Ufuk Özcan'ın haberine göre ise doğum günü kutlamasına damga vuran detay, Erdal Kaya'nın aldığı iddia edilen milyonluk hediye oldu.