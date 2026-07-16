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Yasemin Kay Allen'ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, 37. yaş gününü İstanbul Boğazı'nda yakın dostlarıyla kutladı. Teknede gerçekleşen özel organizasyon, hem geç kalmış düğün kutlaması hem de romantik anlarıyla dikkat çekerken, eşi Erdal Kaya'nın aldığı iddia edilen yaklaşık 2 milyon liralık hediye magazin gündemine damga vurdu. Öte yandan Allen'ın yüzüğünün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu da öne sürüldü.

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Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

"Kavak Yelleri", "Muhteşem Yüzyıl", "Dokuz Oğuz", "Bahar" ve "Arka Sokaklar" gibi yapımlardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Yasemin Kay Allen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor.

Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Güzel oyuncu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Erdal Kaya ile geçtiğimiz aylarda Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin sessiz sedasız gerçekleşen nikahından paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görmüş, çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

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Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz hafta kutladığı 37. yaş gününe ait özel anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İstanbul Boğazı'nda teknede düzenlenen kutlama, zarif detaylarıyla adeta düğün atmosferini aratmadı. Organizasyonda oyuncunun eşi Erdal Kaya ile yakın dostları da Allen'ı yalnız bırakmadı.

Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Samimi ve neşeli anların yer aldığı kutlama kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Allen, yaptığı paylaşımda, "Doğum günüm + Erdal ile geç kalmış düğünüm" notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Öte yandan yeni evli oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda taktığı yüzük de dikkat çekmişti. Yüzüğün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu ileri sürüldü. Ufuk Özcan'ın haberine göre ise doğum günü kutlamasına damga vuran detay, Erdal Kaya'nın aldığı iddia edilen milyonluk hediye oldu.

Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Kulislere yansıyan bilgilere göre hediyelere çok önem vermediği konuşulan Yasemin Kay Allen için özel bir hazırlık yapan Erdal Kaya'nın, ünlü bir mücevher markasından yaklaşık 2 milyon lira değerinde su yolu bileklik aldığı iddia edildi. Kaya'nın bu romantik jestle eşinin yeni yaşını unutulmaz kılmak istediği öne sürüldü.

Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Romantik jestiyle gündeme gelen Erdal Kaya, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı. "Amerikalı Aynasız" olarak tanınan Kaya, paylaşımında, "Doğum günün kutlu olsun Yasemin Kay Allen! Hep beraber sağlıklı ve huzurlu uzun yıllara. Gelen bütün herkese çok çok teşekkürler! Şeref duyduk sizleri ağırlamaktan." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kay Allen’ın düğün gibi doğum günü kutlaması

Yasemin Kay Allen ise eşinin paylaşımına, "Kelimeler kifayetsiz bir tanem. İyi ki varsın." yorumuyla karşılık verdi. Çiftin samimi paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görürken, Boğaz'daki doğum günü kutlaması, geç kalmış düğün organizasyonu ve milyonluk hediye iddiası magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin