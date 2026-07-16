Yasemin Kay Allen'ın düğün gibi doğum günü kutlaması
Başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, 37. yaş gününü İstanbul Boğazı'nda yakın dostlarıyla kutladı. Teknede gerçekleşen özel organizasyon, hem geç kalmış düğün kutlaması hem de romantik anlarıyla dikkat çekerken, eşi Erdal Kaya'nın aldığı iddia edilen yaklaşık 2 milyon liralık hediye magazin gündemine damga vurdu. Öte yandan Allen'ın yüzüğünün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu da öne sürüldü.
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