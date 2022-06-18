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Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu 'muhteşem bir şey seni sevmek' Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü bir süre önce. İddiaları bir fotoğrafla doğrulayan çift hakkında jet hızıyla ayrılık iddiaları da ortaya atılmıştı. Çift bu kez de bu iddialaı yanıtlamak adında bir paylaşım yapmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden çiftten bu kez aşk dolu bir paylaşım geldi.

18.06.2022 16:19 - Son Güncelleme: 18.06.2022 16:19
Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu ’muhteşem bir şey seni sevmek’ Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak Türkiye'ye yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu ’muhteşem bir şey seni sevmek’ Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

Allen, basın mensuplarının "Yaklaşık iki aydır çıkıyorsunuz galiba" şeklindeki yorumuna, "Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum, tutuyoruz. Çok teşekkürler" karşılığını vermişti.

Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu ’muhteşem bir şey seni sevmek’ Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

OYUNCU ÇİFT İLK KARE

32 yaşındaki oyuncunun sürpriz beraberliği açıklamasının ardından ikiliden ilk fotoğraf gelmişti. Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu ’muhteşem bir şey seni sevmek’ Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

Tüm bunların ardından aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdıkları ileri sürülmüştü. Çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları iddia edilmişti.

Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu ’muhteşem bir şey seni sevmek’ Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Ancak oyuncu çift, Instagram'dan yayınladıkları gönderi ile haklarında çıkan dedikoduları yalanlamıştı.

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