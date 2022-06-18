Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu ’muhteşem bir şey seni sevmek’ Sevgilisi de ünlü bir oyuncu

Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak Türkiye'ye yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem" demişti.