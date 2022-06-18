Yasemin Allen aşka geldi sevgilisi öpücüklere boğdu 'muhteşem bir şey seni sevmek' Sevgilisi de ünlü bir oyuncu
Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü bir süre önce. İddiaları bir fotoğrafla doğrulayan çift hakkında jet hızıyla ayrılık iddiaları da ortaya atılmıştı. Çift bu kez de bu iddialaı yanıtlamak adında bir paylaşım yapmıştı. Aşklarına doludizgin devam eden çiftten bu kez aşk dolu bir paylaşım geldi.
18.06.2022 16:19 - Son Güncelleme: 18.06.2022 16:19
Uzun yıllardır Türkiye-İngiltere arasında mekik dokuyan ve son olarak Türkiye'ye yerleşen Yasemin Allen, kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem" demişti.