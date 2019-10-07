Yakışıklı oyuncu Barış Arduç herkesi şaşırttı! Görenler şoke oldu...

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç herkesi şaşırttı! Geçtiğimiz sezon Kuzgun dizisiyle izleyiciyle buluşan yakışıklı oyuncu Barış Arduç sergilediği oyunculuk performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı ise görenleri şoke etti. İşte Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

07.10.2019 18:46 - Son Güncelleme: 07.10.2019 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





