Yargı’nın Rıdvan’ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

Üniversite eğitimine Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde yüzde 50 yetenek burslu olarak devam eden oyuncu, Deli Gönül, Küçük Kadınlar, Kanıt, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi başarılı projelerde oynadı.