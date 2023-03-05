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Haberler Magazin Yargı’nın Rıdvan'ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

Yargı’nın Rıdvan'ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümle birlikte "Yargı Defne bulanacak mı? Rıdvan öldü mü? Kim ölecek?" soruları da akıllara geldi. Dizide avukat Rıdvan karakterini canlandıran Yiğit Kalkavan'ın hayatı ise merak konusu oldu. 29 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Yiğit Kalkavan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yiğit Kalkavan'ın memleketi...

takvim.com.tr
05.03.2023 21:11 - Son Güncelleme: 05.03.2023 21:11
Yargı’nın Rıdvan’ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

Yargı dizisinde avukat Rıdvan karakterini canlandıran Yiğit Kalkavan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Yargı’nın Rıdvan’ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

YİĞİT KALKAVAN KİMDİR?
1993 yılında doğan Yiğit Kalkavan, Doğa Koleji Yabancı Diller Bölümü'nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Yargı’nın Rıdvan’ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

Üniversite eğitimine Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nde yüzde 50 yetenek burslu olarak devam eden oyuncu, Deli Gönül, Küçük Kadınlar, Kanıt, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi başarılı projelerde oynadı.

Yargı’nın Rıdvan’ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

29 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Yiğit Kalkavan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Yargı’nın Rıdvan’ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...

İşte Yiğit Kalkavan başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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