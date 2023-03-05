Yargı’nın Rıdvan'ı Yiğit Kalkavan memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 29 yaşındaki Yiğit Kalkavan bakın aslen nereliymiş...
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümle birlikte "Yargı Defne bulanacak mı? Rıdvan öldü mü? Kim ölecek?" soruları da akıllara geldi. Dizide avukat Rıdvan karakterini canlandıran Yiğit Kalkavan'ın hayatı ise merak konusu oldu. 29 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Yiğit Kalkavan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Yiğit Kalkavan'ın memleketi...
05.03.2023 21:11 - Son Güncelleme: 05.03.2023 21:11
Yargı dizisinde avukat Rıdvan karakterini canlandıran Yiğit Kalkavan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
YİĞİT KALKAVAN KİMDİR?
1993 yılında doğan Yiğit Kalkavan, Doğa Koleji Yabancı Diller Bölümü'nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.