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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: "Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?"

Yargı'nın Ceylin'i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: "Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?"

Yargı'nın Ceylin'i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler, "Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Yargı dizisi 2. sezon çekimleri başladı. Başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz sete çıktı. Yargı'nın yeni sezon fragmanı sosyal medya gündeminde. Fragmanda Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunuyor. Eren'in "Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı? Kendi ellerimle taşıdım ceset torbasını" sözleri dikkat çekerken, Ceylin'in sözleri kafaları karıştırdı.

05.09.2022 13:16 - Son Güncelleme: 05.09.2022 13:16
Yargı’nın Ceylin’i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?

"CEYLİN KİMİ ÖLDÜRDÜ, ILGAZ NEREDE?"

Yargı'nın Ceylin'i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: "Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?"

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Yargı’nın Ceylin’i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?

Yargı dizisi oyuncuları 2. sezon için sete çıktı.

Yargı’nın Ceylin’i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?

Güzel oyuncu Pınar Deniz'in Instagram paylaşımları dikkat çekti.

Yargı’nın Ceylin’i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?

İlk önce bu paylaşımı yapan Pınar Deniz, ardından 'Ceylin geri döndü' yorumuyla dikkatleri üzerine topladı.

Yargı’nın Ceylin’i ve Eren komiseri kafaları karıştırdı! Yeni sezon ilk fragman yayınlandı görenler: Ceylin kimi öldürdü, Ilgaz nerede?

Setteki Pınar Deniz'in parmağındaki alyansı görenler ise, "Parmağına çok yakıştı" yorumları yaptı.

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