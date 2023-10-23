SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den gelin-görümce paylaşımı! Kaan Yıldırım’ın ablasını sarıp sarmalayıp paylaştı: Enişteyle yok mu?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yıldırım'ın ailesiyle de tanışan Deniz, sevgilisinin ablasın Nilüfer Yıldırım'la verdiği sarmaş dolaş pozları Instagram'da paylaştı. Gelin-görümce paylaşımı sosyal medyaya damga vururken gözler Kaan Yıldırım'ı aradı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:36 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:36
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den gelin-görümce paylaşımı! Kaan Yıldırım’ın ablasını sarıp sarmalayıp paylaştı: Enişteyle yok mu? 1

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den gelin-görümce paylaşımı! Kaan Yıldırım’ın ablasını sarıp sarmalayıp paylaştı: Enişteyle yok mu? 2

Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den gelin-görümce paylaşımı! Kaan Yıldırım’ın ablasını sarıp sarmalayıp paylaştı: Enişteyle yok mu? 3

Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

SON DAKİKA