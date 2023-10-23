Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den gelin-görümce paylaşımı! Kaan Yıldırım’ın ablasını sarıp sarmalayıp paylaştı: Enişteyle yok mu?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yıldırım'ın ailesiyle de tanışan Deniz, sevgilisinin ablasın Nilüfer Yıldırım'la verdiği sarmaş dolaş pozları Instagram'da paylaştı. Gelin-görümce paylaşımı sosyal medyaya damga vururken gözler Kaan Yıldırım'ı aradı. İşte o paylaşım...