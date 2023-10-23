Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den gelin-görümce paylaşımı! Kaan Yıldırım’ın ablasını sarıp sarmalayıp paylaştı: Enişteyle yok mu?

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yıldırım'ın ailesiyle de tanışan Deniz, sevgilisinin ablasın Nilüfer Yıldırım'la verdiği sarmaş dolaş pozları Instagram'da paylaştı. Gelin-görümce paylaşımı sosyal medyaya damga vururken gözler Kaan Yıldırım'ı aradı. İşte o paylaşım...
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, uzun bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, romantik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.