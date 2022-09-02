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Haberler Magazin Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı sosyal medyayı salladı. Yargı dizisi 2. sezon çekimleri başladı. Başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz sete çıktı. Oınar Deniz Instagram paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Pınar'dan gelen o paylaşım...

02.09.2022 17:06 - Son Güncelleme: 02.09.2022 17:13
Yargı’nın Ceylin’i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı.

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Yargı’nın Ceylin’i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

Yargı dizisi oyuncuları 2. sezon için sete çıktı.

Yargı’nın Ceylin’i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

Güzel oyuncu Pınar Deniz'in Instagram paylaşımları dikkat çekti.

Yargı’nın Ceylin’i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

İlk önce bu paylaşımı yapan Pınar Deniz, ardından 'Ceylin geri döndü' yorumuyla dikkatleri üzerine topladı.

Yargı’nın Ceylin’i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı

Setteki Pınar Deniz'in parmağındaki alyansı görenler ise, "Parmağına çok yakıştı" yorumları yaptı.

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