Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı
Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı sosyal medyayı salladı. Yargı dizisi 2. sezon çekimleri başladı. Başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz sete çıktı. Oınar Deniz Instagram paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Pınar'dan gelen o paylaşım...
02.09.2022 17:06 - Son Güncelleme: 02.09.2022 17:13
Yargı'nın Ceylin'i geri döndü! Kaan Urgancıoğlu'nun partneri Pınar Deniz paylaştı alyans detayı ortalığı salladı.
İlk önce bu paylaşımı yapan Pınar Deniz, ardından 'Ceylin geri döndü' yorumuyla dikkatleri üzerine topladı.